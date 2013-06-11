Шаунина (Алексашина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаунина (Алексашина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1930

Дата смерти

11.06.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1954

Дочь: Шаунина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Шаунин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
04.11.1957

Дочь: Наводникова (Шаунина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Шаунин Иван Григорьевич

Смерть
11.06.2013

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