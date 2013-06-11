Шаунина (Алексашина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1930
Дата смерти11.06.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1954
Дочь: Шаунина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Шаунин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
04.11.1957
Дочь: Наводникова (Шаунина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Шаунин Иван Григорьевич
Смерть
11.06.2013