Ческидова Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧескидова Матрена Васильевна

Ческидова Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ческидов Филлип Иванович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Ческидов Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Ческидов Филлип Иванович

Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Ческидова Акулина Филипповна

Отец ребёнка: Ческидов Филлип Иванович

Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.