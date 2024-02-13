Ческидова Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ческидов Тимофей Филиппович
Отец ребёнка: Ческидов Филлип Иванович
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Ческидова Акулина Филипповна
Отец ребёнка: Ческидов Филлип Иванович
Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно