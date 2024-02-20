Кудашева (Городянская) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудашева (Городянская) Мария Гавриловна

Кудашева (Городянская) Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Городянский Гаврил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудашев Степан Степанович

Отец ребёнка: Кудашев Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
04.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудашев Степан Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.