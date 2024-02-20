Кудашева (Городянская) Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Городянский Гаврил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудашев Степан Степанович
Отец ребёнка: Кудашев Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудашев Степан Тимофеевич
Смерть
Неизвестно