Обручникова Александра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обручникова Александра Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Малкина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Обручников Иван Осипович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Обручников Василий Иванович

Отец ребёнка: Обручников Иван Осипович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глышкина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Обручников Иван Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обручников Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Обручников Иван Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обручников Иван Осипович

Смерть
Неизвестно
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