Обручникова Александра Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Малкина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Обручников Иван Осипович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Обручников Василий Иванович
Отец ребёнка: Обручников Иван Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глышкина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Обручников Иван Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обручников Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Обручников Иван Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно