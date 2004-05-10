Калашников Анатолий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Анатолий Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1931

Дата смерти

10.05.2004

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1931

Отец: Калашников Валентин Максимович

Мать: Калашникова Анна

Рождение ребёнка
26.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калашникова Людмила Александровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова Людмила Александровна

Смерть
10.05.2004
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