Калашников Анатолий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1931
Дата смерти10.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1931
Отец: Калашников Валентин Максимович
Мать: Калашникова Анна
Рождение ребёнка
26.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калашникова Людмила Александровна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.2004