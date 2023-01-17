Бобров Михаил Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Бобров Федот Спиридонович
Мать: Моланья дочь
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: не указана
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Матрена Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1800