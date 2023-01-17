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Бобров Михаил Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Бобров Федот Спиридонович

Мать: Моланья дочь

Рождение ребёнка
1767

Сын: Бобров Никита Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Бобров Тихон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Бобров Борис Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Бобров Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Матрена Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1800
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