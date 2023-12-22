Вешкин Никифор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вешкин Никифор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

родился в с.Милорадовка Краснопартизанского р-на Саратовской обл.
Рождение ребёнка
1935

Сын: Вешкин Владимир Никифорович

Мать ребёнка: Вешкина Клавдия Владимировна

Смерть
1941
Призван Пугачевским РВК 30.06.1941г. Пропал безвести. Нет писем с 8 августа 1941
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