Вешкин Никифор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
родился в с.Милорадовка Краснопартизанского р-на Саратовской обл.
Рождение ребёнка
1935
Сын: Вешкин Владимир Никифорович
Мать ребёнка: Вешкина Клавдия Владимировна
Смерть
1941
Призван Пугачевским РВК 30.06.1941г. Пропал безвести. Нет писем с 8 августа 1941