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Горелов Иван Никифорович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Горелов Никифор Борисович

Мать: Горелова Пелагея Дементьевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова Матрена Карповна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Горелов Яков Иванович

Мать ребёнка: Горелова Матрена Карповна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Груздева (Горелова) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Горелова Матрена Карповна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Горелова) Арина Ивановна

Мать ребёнка: Горелова Матрена Карповна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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