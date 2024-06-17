Горелов Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Горелова Матрена Карповна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Груздева (Горелова) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Горелова Матрена Карповна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Горелова) Арина Ивановна
Мать ребёнка: Горелова Матрена Карповна
Смерть
Неизвестно