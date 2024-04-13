Рубль (Разумейко) Анастасия Тася Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубль (Разумейко) Анастасия Тася Антоновна

Место рождения

Severka, Altai Krai, 658988, Russia

Дата рождения

09.06.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

1945 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1920

Отец: Разумейко Антон Васильевич

Мать: Разумейко (Разумейко) Ульна Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубель Александр Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубель Александр Никитович

Бракосочетание
25.04.1942

Муж: Рубель Александр Никитович

Рождение ребёнка
22.05.1945

Дочь: Сергеева (Рубль) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Рубель Александр Никитович

Рождение ребёнка
06.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рубель Александр Никитович

Смерть
Неизвестно

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