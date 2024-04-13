Рубль (Разумейко) Анастасия Тася Антоновна
Место рожденияSeverka, Altai Krai, 658988, Russia
Дата рождения09.06.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
25.04.1942
Рождение ребёнка
22.05.1945
Дочь: Сергеева (Рубль) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Рубель Александр Никитович
Рождение ребёнка
06.03.1948
Смерть
Неизвестно