Григорьева Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиМежду 1888 и 1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Сын: Григорьев Григорий Иоакимович
Отец ребёнка: Григорьев Иоаким Иванович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Григорьев Иосиф Иоакимович
Отец ребёнка: Григорьев Иоаким Иванович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Григорьева) Матрона Иоакимовна
Отец ребёнка: Григорьев Иоаким Иванович
Смерть
Между 1888 и 1902