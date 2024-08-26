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Григорьева Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Между 1888 и 1902

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Иоаким Иванович

Место жительства
Неизвестно
Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Григорьев Григорий Иоакимович

Отец ребёнка: Григорьев Иоаким Иванович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Григорьев Иосиф Иоакимович

Отец ребёнка: Григорьев Иоаким Иванович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Григорьева) Матрона Иоакимовна

Отец ребёнка: Григорьев Иоаким Иванович

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1888 и 1902
Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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