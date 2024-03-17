Татаринцев Клава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринцев Клава

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Татаринцев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринцев Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.04.1964

Сын: Татаринцев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Татаринцев Иван Иванович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.06.1971

Дочь: Яцуненко (Татаринцева) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Татаринцев Иван Иванович

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