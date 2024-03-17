Татаринцев Клава
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1964
Сын: Татаринцев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Татаринцев Иван Иванович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.06.1971
Дочь: Яцуненко (Татаринцева) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Татаринцев Иван Иванович