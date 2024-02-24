Заговеньев Семён Анфимович
Место рожденияд. Сметанинская Церковнического прихода
Дата рожденияОколо 1672 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1672 ст.
Отец: Заговеньев Анфим Данилович
д. Сметанинская Церковнического прихода
Рождение ребёнка
Около 1705 ст.
Сын: Заговеньев Иван Семёнович
Мать ребёнка: Заговеньева Парасковья Филиппова
д. Сметанинская Церковнического прихода
Смерть
Неизвестно