Заговеньев Семён Анфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заговеньев Семён Анфимович

Место рождения

д. Сметанинская Церковнического прихода

Дата рождения

Около 1672 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1632 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672 ст.

Отец: Заговеньев Анфим Данилович

Мать: не указана

д. Сметанинская Церковнического прихода
Рождение ребёнка
Около 1705 ст.

Сын: Заговеньев Иван Семёнович

Мать ребёнка: Заговеньева Парасковья Филиппова

д. Сметанинская Церковнического прихода
Смерть
Неизвестно
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