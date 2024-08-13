Мурашкина Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашкина Екатерина Семеновна

Место рождения

Панино Лебедянской округи

Дата рождения

Около 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дочь Дьячка
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Мурашкин Ефим Максимович

Отец ребёнка: Мурашкин Максим Тимофеевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Мурашкина Афимья Семеновна

Отец ребёнка: Мурашкин Максим Тимофеевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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