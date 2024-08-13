Мурашкина Екатерина Семеновна
Место рожденияПанино Лебедянской округи
Дата рожденияОколо 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дочь Дьячка
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Мурашкин Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Мурашкина Афимья Семеновна
Отец ребёнка: Мурашкин Максим Тимофеевич