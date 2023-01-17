Ханина Прасковья Иововна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Иов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1819
Отец ребёнка: Ханин Сидор Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1821
Дочь: Ольга Сидоровна
Отец ребёнка: Ханин Сидор Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1828
Отец ребёнка: Ханин Сидор Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1831
Сын: Ханин Марк Сидорович
Отец ребёнка: Ханин Сидор Иванович
Работа или профессия
Неизвестно