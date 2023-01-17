Ханина Прасковья Иововна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина Прасковья Иововна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Иов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1819

Сын: Ханин Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Ханин Сидор Иванович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.07.1821

Дочь: Ольга Сидоровна

Отец ребёнка: Ханин Сидор Иванович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.02.1828

Сын: Ханин Кирилл Сидорович

Отец ребёнка: Ханин Сидор Иванович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.05.1831

Сын: Ханин Марк Сидорович

Отец ребёнка: Ханин Сидор Иванович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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