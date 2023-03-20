Абрамова Анна Никонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1900
Отец ребёнка: Абрамов Павел Трофимов
Рождение ребёнка
31.07.1903 ст.
Отец ребёнка: Абрамов Павел Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно