Абрамова Анна Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Анна Никонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1900

Сын: Абрамов Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Абрамов Павел Трофимов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.07.1903 ст.

Сын: Абрамов Василий Павлович

Отец ребёнка: Абрамов Павел Трофимов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Павел Трофимов

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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