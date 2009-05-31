Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шаров Константин Андреевич
Шаров Константин Андреевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Могилев
, Могилёвская область
Дата рождения
31.05.2009
Пол
Мужской
Отец
Шаров Андрей Леонидович
1971 г.р.
Мать
Шарова Светлана Владимировна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2009
Отец:
Шаров Андрей Леонидович
Мать:
Шарова Светлана Владимировна
Могилев
, Могилёвская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия