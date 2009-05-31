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Шаров Константин Андреевич

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Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

31.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2009

Отец: Шаров Андрей Леонидович

Мать: Шарова Светлана Владимировна

Могилев, Могилёвская область
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