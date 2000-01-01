Боровков Потап
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Боровков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Боровков Пётр
Мать ребёнка: Боровкова Устинья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Боровков Василий
Мать ребёнка: Боровкова Устинья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Боровков Иван
Мать ребёнка: Боровкова Устинья Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Боровкова Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Боровкова Марфа Трофимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1794