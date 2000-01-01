Боровков Потап — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Потап

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Отец

1724 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Дети

Около 1769 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1794 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Боровков Алексей

Мать: Боровкова Фёкла Прокофьевна

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Боровков Пётр

Мать ребёнка: Боровкова Устинья Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Боровков Василий

Мать ребёнка: Боровкова Устинья Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Боровков Иван

Мать ребёнка: Боровкова Устинья Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Боровкова Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Боровкова Марфа Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1794
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