Трубицын Павел Понтелеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Трубицын Понтелей Тихонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Елена Павлова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубицына Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно