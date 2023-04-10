Трубицын Павел Понтелеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Павел Понтелеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Трубицын Понтелей Тихонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Елена Павлова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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