Мальцов Федор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения отца - вероятное, т.к. в МК, в записи о браке его сына Марко написано "деревни Безукладникова крестьянина Федора Мальцова сын".
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место происхождения: д. Безукладникова. Сын крестьянина.
Смерть
Неизвестно