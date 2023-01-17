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Мальцов Федор

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Место рождения

Безукладникова, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЦ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Безукладникова, Пермский уезд, Пермская губерния
Место рождения отца - вероятное, т.к. в МК, в записи о браке его сына Марко написано "деревни Безукладникова крестьянина Федора Мальцова сын".
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцов Марко Федорович

Мать ребёнка: не указана

Безукладникова, Пермский уезд, Пермская губерния
Место происхождения: д. Безукладникова. Сын крестьянина.
Смерть
Неизвестно
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