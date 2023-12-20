Старовойтов Степан
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти02.08.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Старовойтов Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слёзко Матрёна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слёзко Матрёна Андреевна
Рождение ребёнка
20.07.1935
Дочь: Кирилина (Старовойтова) Анна
Мать ребёнка: Слёзко Матрёна Андреевна
Смерть
02.08.1943
Причина смерти: На войне | убит в районе д. Жерновец Орловской Области
Похороны
Неизвестно