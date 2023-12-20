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Старовойтов Степан

Место рождения

Колеул, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

02.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Старовойтов Игнат

Мать: не указана

Колеул, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слёзко Матрёна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слёзко Матрёна Андреевна

Рождение ребёнка
20.07.1935

Дочь: Кирилина (Старовойтова) Анна

Мать ребёнка: Слёзко Матрёна Андреевна

Смерть
02.08.1943
Жерновец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: На войне | убит в районе д. Жерновец Орловской Области
Похороны
Неизвестно
Жерновец, Троснянский муниципальный район, Орловская область

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