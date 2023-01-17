Дайнека (Карпович) Ксения Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Карпович Гавриил Иванович
Мать: Карпович Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Дайнека Николай Иосифович
Ф 136, оп 22а, дело 11 Стр 231 об Указано, что умер в 1 год
Рождение ребёнка
01.03.1886
Дочь: Дайнека Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Дайнека Николай Иосифович
Ф 136, оп 22, д 11 Стр 130 об - 131 Крещена 9 марта 1886 Крёстные: отпущенный в запас Игнатиев Михин?? и Варвара Данилова, жена Василия Паросновича??
Рождение ребёнка
28.09.1898
Дочь: Дайнека Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Дайнека Николай Иосифович
Ф 136, оп 34, д 62 Стр. 425 об - 426 Крещена 6 октября 1898
Смерть
Неизвестно