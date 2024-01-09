Добрынин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрынин Дмитрий Иванович

Добрынин Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добрынин Иван

Мать: Добрынина (Новгородцева) Лидия Афиногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.