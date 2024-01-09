Добрынин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно