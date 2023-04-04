Лебедев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Лебедев ?
Рождение ребёнка
21.06.1935
Дочь: Лезова Ольга
Мать ребёнка: Лебедев ?
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Любовь
Мать ребёнка: Лебедев ?
СССР, Калининская обл., Осташковский р-он, д. Кравотынь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Алексей
Мать ребёнка: Лебедев ?
СССР, Калининская обл., Осташковский р-он, д. Кравотынь
Смерть
1941