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Владысик Яков Леонович

Место рождения

д. Новосёлки Сёмково-Городецкой волости Минского уезда Минской губернии

Дата рождения

1892

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Владысик Леон Иосифович

Мать: Пуд Анастасия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владысик Птяшко София Максимовна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Владысик Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1944
В книге «Память» Минского района, изданной в 1998 году, указана информация о том, что Владысик Яков Леонтьевич (Леонович) и его сын Владысик Виктор Яковлевич, как партизаны, убиты фашистами в концлаге... Показать все

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