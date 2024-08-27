Владысик Яков Леонович
Место рожденияд. Новосёлки Сёмково-Городецкой волости Минского уезда Минской губернии
Дата рождения1892
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Владысик Леон Иосифович
Мать: Пуд Анастасия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Владысик Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1944
В книге «Память» Минского района, изданной в 1998 году, указана информация о том, что Владысик Яков Леонтьевич (Леонович) и его сын Владысик Виктор Яковлевич, как партизаны, убиты фашистами в концлаге... Показать все