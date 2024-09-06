Зимина (Занозина) Феодосия Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Занозин Денис
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1863
Муж: Зимин Стефан Гуриев
Верхняя Банновка, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1889
Дочь: Карелина (Зимина) Мария Стефановна
Отец ребёнка: Зимин Стефан Гуриев
Смерть
Неизвестно