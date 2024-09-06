Зимина (Занозина) Феодосия Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина (Занозина) Феодосия Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1845 по 1846 г.р.

Мать

Не указана

Муж

С 1844 по 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Занозин Денис

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1863

Муж: Зимин Стефан Гуриев

Верхняя Банновка, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1889

Дочь: Карелина (Зимина) Мария Стефановна

Отец ребёнка: Зимин Стефан Гуриев

Смерть
Неизвестно

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