Федянин Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федянин Евгений Александрович

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Место рождения

Эхаби, Охинский, Сахалинская область

Дата рождения

17.02.1983

Пол

Мужской

Отец

Около 1953 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1983

Отец: Федянин Александр Николаевич

Мать: Федянина Надежда Юрьевна

Эхаби, Охинский, Сахалинская область
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