Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Федянин Евгений Александрович
Федянин Евгений Александрович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Эхаби
, Охинский, Сахалинская область
Дата рождения
17.02.1983
Пол
Мужской
Отец
Федянин Александр Николаевич
Около 1953 г.р.
Мать
Федянина (Сыч) Надежда Юрьевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1983
Отец:
Федянин Александр Николаевич
Мать:
Федянина Надежда Юрьевна
Эхаби
, Охинский, Сахалинская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия