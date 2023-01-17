Замятина (Попова) Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятина (Попова) Мария Захаровна

Замятина (Попова) Мария Захаровна

avatar

Место рождения

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Попов Захар

Мать: не указана

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.01.1889

Муж: Замятин Дмитрий Арефович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.09.1889

Сын: Замятин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Арефович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.08.1890

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Арефович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.08.1891

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Арефович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
26.07.1893

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Арефович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Замятина Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Арефович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
10.12.1895

Дочь: Замятина Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Арефович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.02.1901

Дочь: Замятина Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Арефович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
21.02.1904

Сын: Замятин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Арефович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close