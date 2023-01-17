Замятина (Попова) Мария Захаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Попов Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
06.01.1889
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.09.1889
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Арефович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.08.1890
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Арефович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.08.1891
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Арефович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
26.07.1893
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Арефович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Замятина Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Арефович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
10.12.1895
Дочь: Замятина Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Арефович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
25.02.1901
Дочь: Замятина Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Арефович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
21.02.1904
Сын: Замятин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий Арефович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)