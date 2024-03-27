(Невмятуллина) Мядиня
Место рожденияс.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Камалетдин Бин Мифтахутдин Торг.
Отец ребёнка: Фехретдинов Мифтяхетдин
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Фехретдинов Мифтяхетдин
с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно