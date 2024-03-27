(Невмятуллина) Мядиня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Невмятуллина) Мядиня

Место рождения

с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1843

Сын: Камалетдин Бин Мифтахутдин Торг.

Отец ребёнка: Фехретдинов Мифтяхетдин

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мифтяхетдинов Шарафетдин

Отец ребёнка: Фехретдинов Мифтяхетдин

с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фехретдинов Мифтяхетдин

Смерть
Неизвестно
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