Бруни Федор (Феделе-Джиованни) Антонович
Место рожденияМилан
Дата рождения1801
Дата смерти1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Милан
Место жительства
С 1807
Место жительства
С 1819 по 1836
Рим
Место жительства
С 1838 по 1841
Рим
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1875