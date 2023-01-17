Бруни Федор (Феделе-Джиованни) Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруни Федор (Феделе-Джиованни) Антонович

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Место рождения

Милан

Дата рождения

1801

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Милан
Место жительства
С 1807
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1819 по 1836
Рим
Место жительства
С 1838 по 1841
Рим
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1875
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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