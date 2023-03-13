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Белова (Кабанова) Анисия Гаврииловна
Белова (Кабанова) Анисия Гаврииловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.12.1878
Пол
Женский
Отец
Кабанов Гавриил Михайлович
1850 г.р.
Мать
Кабанова (Кабанова) Наталья Васильевна
1849 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
30.12.1878
Отец:
Кабанов Гавриил Михайлович
Мать:
Кабанова Наталья Васильевна
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