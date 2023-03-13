Белова (Кабанова) Анисия Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Кабанова) Анисия Гаврииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1878

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1878

Отец: Кабанов Гавриил Михайлович

Мать: Кабанова Наталья Васильевна

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