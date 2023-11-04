Кожухова Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожухова Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1971

Отец: Свищёв Виктор Трофимович

Мать: Бондаренко Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
13.02.1994

Сын: Кожухов Василий Викторович

Отец ребёнка: Кожухов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
05.12.1996

Сын: Кожухов Михаил Викторович

Отец ребёнка: Кожухов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
14.05.2003

Дочь: Кожухова Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Кожухов Виктор Васильевич

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