Кожухова Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1971
Рождение ребёнка
13.02.1994
Сын: Кожухов Василий Викторович
Отец ребёнка: Кожухов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
05.12.1996
Сын: Кожухов Михаил Викторович
Отец ребёнка: Кожухов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.2003
Дочь: Кожухова Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Кожухов Виктор Васильевич