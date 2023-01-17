Ахметшин Давлетша
Место рождения
Дата рождения11.12.1914
Дата смерти02.06.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1914
Бракосочетание
29.05.1939
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
12.04.1942
Сын: Давлетшин Фарид Давлетшинович
Мать ребёнка: Ахметшина Минирахиля Гатовна
Тойгузино, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.06.1974
Можга, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика