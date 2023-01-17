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Ахметшин Давлетша

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Место рождения

Псеево 2-е, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

11.12.1914

Дата смерти

02.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1914

Отец: Салимуллин Ахматша Салимуллович

Мать: Салимуллина Тазиба

Псеево 2-е, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
29.05.1939

Жена: Ахметшина Минирахиля Гатовна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
12.04.1942

Сын: Давлетшин Фарид Давлетшинович

Мать ребёнка: Ахметшина Минирахиля Гатовна

Тойгузино, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.06.1974
Можга, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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