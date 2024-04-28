(Андреева) Евдокия 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Андреева) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

1800 г.р.
1806 г.р.
1810 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800

Сын: Антон

Отец ребёнка: Дорофеев Влас

Рождение ребёнка
1806

Сын: Василий

Отец ребёнка: Дорофеев Влас

Рождение ребёнка
1810

Сын: Пётр

Отец ребёнка: Дорофеев Влас

Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофеев Влас

Смерть
Неизвестно

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