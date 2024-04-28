(Андреева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Антон
Отец ребёнка: Дорофеев Влас
Рождение ребёнка
1806
Сын: Василий
Отец ребёнка: Дорофеев Влас
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пётр
Отец ребёнка: Дорофеев Влас
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорофеев Влас
Смерть
Неизвестно