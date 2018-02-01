Гатилов Валерий Николаевич
Место рожденияКомсомольск, Ивановская область
Дата рождения20.05.1955
Дата смерти?.02.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1955
Комсомольск, Ивановская область
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Димитровград
Рождение ребёнка
12.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Димитровград
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.02.2018
Москва
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Димитровград