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Гатилов Валерий Николаевич

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Место рождения

Комсомольск, Ивановская область

Дата рождения

20.05.1955

Дата смерти

?.02.2018

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1955

Отец: Гатилов Николай Иванович

Мать: Гатилова Александра Яковлевна

Комсомольск, Ивановская область
Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Димитровград
Рождение ребёнка
12.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Димитровград
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.02.2018
Москва
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Димитровград
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