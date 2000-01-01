Семин Антон Влодимерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Семина Ирина Вадимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семина Оксана Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семина Оксана Петровна