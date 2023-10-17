Чемеков Гурьян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Чемеков Михаил Гурьянович
Рождение ребёнка
19.01.1924
Дочь: Петухова Елена Гурьяновна
Мать ребёнка: Эшполдина Марфа Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемекова Мария Гурьяновна
Мать ребёнка: Эшполдина Марфа Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1925