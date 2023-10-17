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Чемеков Гурьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Чемеков Михаил Гурьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1924

Дочь: Петухова Елена Гурьяновна

Мать ребёнка: Эшполдина Марфа Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемекова Мария Гурьяновна

Мать ребёнка: Эшполдина Марфа Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эшполдина Марфа Ефремовна

Смерть
1925
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