Хатыпова (Аюпова) Загура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хатыпова (Аюпова) Загура

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Искаков Аюп

Мать: Аюпова Сафура

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