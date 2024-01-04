Замшилкин Владимир Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1936
Дочь: Уткина (Замшилкина) Галина Владимировна
Мать ребёнка: Замшилкипа (Соловьева) Анастасия Устиновна
Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Андреева (Замшилкина) Людмила Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Дубровская (Замшилкина) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно