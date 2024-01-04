Замшилкин Владимир Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамшилкин Владимир Захарович

Замшилкин Владимир Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Замшилкин Захар Григорьевич

Мать: Замшилкина Пелагея Евлампиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замшилкипа (Соловьева) Анастасия Устиновна

Рождение ребёнка
24.01.1936

Дочь: Уткина (Замшилкина) Галина Владимировна

Мать ребёнка: Замшилкипа (Соловьева) Анастасия Устиновна

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Андреева (Замшилкина) Людмила Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Дубровская (Замшилкина) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.