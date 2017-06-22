Гринько Герман Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГринько Герман Денисович

Гринько Герман Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.2017

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2017

Отец: Гринько Денис Олегович

Мать: Гринько Екатерина Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close