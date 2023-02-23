Хмелинин Яков Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХмелинин Яков Григорьевич

Хмелинин Яков Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1910

Дочь: Кириллова Капитолина Яковлевна

Мать ребёнка: Хмелинина Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Хмелинина Дарья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close