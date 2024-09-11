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Юркевич Василий Афанасьевич

Место рождения

Белокоровичи, Житомирська область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Юркевич Афанасий Павлович

Мать: Юркевич Юстина Степановна

Белокоровичи, Житомирська область
Бракосочетание
До 1878

Жена: Юркевич Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
23.03.1879 ст.

Дочь: Юркевич Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Юркевич Мария Григорьевна

Белокоровичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
09.03.1884 ст.

Сын: Юркевич Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Юркевич Мария Григорьевна

Белокоровичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Юркевич Иван Васильевич

Мать ребёнка: Юркевич Мария Григорьевна

Белокоровичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Юркевич Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Юркевич Мария Григорьевна

Белокоровичи, Житомирська область
Смерть
После 1913

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