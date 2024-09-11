Юркевич Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Бракосочетание
До 1878
Рождение ребёнка
23.03.1879 ст.
Дочь: Юркевич Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Юркевич Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
09.03.1884 ст.
Сын: Юркевич Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Юркевич Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
До 1888
Мать ребёнка: Юркевич Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Юркевич Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Юркевич Мария Григорьевна
Смерть
После 1913