Медведев Ефим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смерти14.08.1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781
Отец: Медведев Василий Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1814
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
14.08.1831
Причина смерти: от чахотки
Похороны
?.08.1831
на отведенном кладбище при Казанской церкви