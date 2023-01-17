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Медведев Ефим Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

14.08.1831

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1745 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: Медведев Василий Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Медведев Максим Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Медведев Григорий Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1814

Сын: Медведев Федор Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
14.08.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
?.08.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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