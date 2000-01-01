Жулега Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Жулега Данило Степанов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Жулега Анисько (Анисим) Данилов
Отец ребёнка: Жулега Данило Степанов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Жулега Иван Данилов
Отец ребёнка: Жулега Данило Степанов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Жулега Игнат Данилов
Отец ребёнка: Жулега Данило Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно