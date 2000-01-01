Жулега Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулега Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Жулега Гришко Данилов

Отец ребёнка: Жулега Данило Степанов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Жулега Анисько (Анисим) Данилов

Отец ребёнка: Жулега Данило Степанов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Жулега Иван Данилов

Отец ребёнка: Жулега Данило Степанов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Жулега Игнат Данилов

Отец ребёнка: Жулега Данило Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулега Данило Степанов

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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