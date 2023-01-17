Макаровский Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаровский Анатолий Александрович

Макаровский Анатолий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Головкина Августа (Густя) Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаровский Тимофей Анатольевич

Мать ребёнка: Макаровская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаровский Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Макаровская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаровская Елена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close