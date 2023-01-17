Макаровский Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Место жительства
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаровский Тимофей Анатольевич
Мать ребёнка: Макаровская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаровский Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Макаровская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макаровская Елена
Смерть
Неизвестно