Сыкчин Трофим Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: Сыкчин Максим Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Воронье, Гороховская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1748