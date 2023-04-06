Шевнин Артамон Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1727 и 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1727 и 1730
Отец: Шевнин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Между 1748 и 1752
Мать ребёнка: Шевнина Домника Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1749
Сын: Шевнин Ларион Артамонович
Мать ребёнка: Шевнина Домника Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1751 и 1754
Сын: Шевнин Климонт Артамонович
Мать ребёнка: Шевнина Домника Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Дочь: Ульяна Артамоновна
Мать ребёнка: Шевнина Домника Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Мать ребёнка: Шевнина Домника Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1761
Сын: Шевнин Максим Артамонович
Мать ребёнка: Шевнина Домника Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно