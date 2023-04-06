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Шевнин Артамон Яковлевич

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Место рождения

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1727 и 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1689 и 1702 г.р.

Мать

Между 1690 и 1706 г.р.

Жена

Между 1721 и 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1727 и 1730

Отец: Шевнин Яков Иванович

Мать: Шевнина Наталья Никитична

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1748 и 1752

Сын: Шевнин Тит Артамонович

Мать ребёнка: Шевнина Домника Федоровна

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1749

Сын: Шевнин Ларион Артамонович

Мать ребёнка: Шевнина Домника Федоровна

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1751 и 1754

Сын: Шевнин Климонт Артамонович

Мать ребёнка: Шевнина Домника Федоровна

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Дочь: Ульяна Артамоновна

Мать ребёнка: Шевнина Домника Федоровна

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Шевнин Иван Артамонович

Мать ребёнка: Шевнина Домника Федоровна

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1761

Сын: Шевнин Максим Артамонович

Мать ребёнка: Шевнина Домника Федоровна

Шевнины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевнина Домника Федоровна

Смерть
Неизвестно
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