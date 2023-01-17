Семенюк (не известно) Феодосия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (не известно) Феодосия Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1891 ст.

Сын: Семенюк Федор Стефанович

Отец ребёнка: Семенюк Стефан Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1891 ст.

Муж: Семенюк Стефан Иванович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.11.1893 ст.

Сын: Семенюк Тимофей Стефанович

Отец ребёнка: Семенюк Стефан Иванович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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