Семенюк (не известно) Феодосия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1891 ст.
Отец ребёнка: Семенюк Стефан Иванович
Бракосочетание
До 1891 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.11.1893 ст.
Сын: Семенюк Тимофей Стефанович
Отец ребёнка: Семенюк Стефан Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно