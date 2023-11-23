Волкова Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Волкова) Минодора Матвеева
Отец ребёнка: Волков Матвей Федоров
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Волков Матвей Федоров
Волков Алексей Матвеевич (1803 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Ухре Рыбинского уезда Матвея Волкова. С 1813 года обучался в Ярославском уездном училище, а с 1820 года — в Ярославской ду... Показать все
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева
Отец ребёнка: Волков Матвей Федоров
Смерть
Неизвестно