Волкова Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Матвей Федоров

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Волкова) Минодора Матвеева

Отец ребёнка: Волков Матвей Федоров

Рождение ребёнка
1803

Сын: Волков Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Волков Матвей Федоров

Волков Алексей Матвеевич (1803 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Ухре Рыбинского уезда Матвея Волкова. С 1813 года обучался в Ярославском уездном училище, а с 1820 года — в Ярославской ду... Показать все
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева

Отец ребёнка: Волков Матвей Федоров

Смерть
Неизвестно

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