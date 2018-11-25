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Ваваев Даниил Романович
Ваваев Даниил Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.11.2018
Пол
Мужской
Отец
Ваваев Роман
1986 г.р.
Мать
Ваваева Ксения Викторовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.2018
Отец:
Ваваев Роман
Мать:
Ваваева Ксения Викторовна
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