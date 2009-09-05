Якунина (Малова) Антонина Павловна
Место рождения
Дата рождения20.08.1924
Дата смерти05.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924
Рождение ребёнка
29.01.1955
Отец ребёнка: Якунин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
20.10.1956
Дочь: Бакумкина (Якунина) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Якунин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
16.12.1958
Отец ребёнка: Якунин Михаил Григорьевич
Смерть
05.09.2009
Захоронена на кладбище д.ГрязнАя Выксунского р-на Нижегородской области