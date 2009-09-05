Якунина (Малова) Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунина (Малова) Антонина Павловна

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Место рождения

Грязная, город Выкса, Нижегородская область

Дата рождения

20.08.1924

Дата смерти

05.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924

Отец: Малов Павел Федорович

Мать: Малова (Румянцева) Матрёна Николаевна

Грязная, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.01.1955

Сын: Якунин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Якунин Михаил Григорьевич

Грязная, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.10.1956

Дочь: Бакумкина (Якунина) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Якунин Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
16.12.1958

Сын: Якунин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Якунин Михаил Григорьевич

Смерть
05.09.2009
Захоронена на кладбище д.ГрязнАя Выксунского р-на Нижегородской области

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